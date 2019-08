En nu is het definitief: binnen 2 weken verruiming van parkeren in blauwe zone Zevenbergen

Ladies Night Fijnaart wil meer mannelijke bezoekers

27 augustus FIJNAART - De Ladies Night in Fijnaart was acht jaar lang een begrip. Dinsdagavond vond de negende editie plaats onder de nieuwe naam van het evenement: Fashion&Beauty&More. Hetzelfde concept, standaard op de dinsdag in de Fendertse Week, maar in een iets ander jasje. Zo hoopt de organisatie meer publiek, waaronder mannen, aan te trekken. ,,Mannen? Die laten we bewust elk jaar thuis", zegt bezoekster Marieke Dierks.