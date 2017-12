Emy (21) uit Standdaarbuiten is Avansstudent van het jaar

STANDDAARBUITEN - De 21-jarige Emy Elfring uit Standdaarbuiten is 'Avansstudent van het Jaar 2017'. De derdejaars Pabo-studente is vereerd en geschrokken tegelijk. "Ik had absoluut niet verwacht dat ik zou worden gekozen. Het was al een hele verrassing dat ik voor de prijs werd genomineerd."

Elfring werd door medestudenten opgegeven. "Toen ik las wat docenten en leerlingen in de nominatie over me schreven, sprongen de tranen in mijn ogen. Natuurlijk weet ik ook wel dat ik naast mijn studie veel andere taken op me neem, maar dat daar zoveel waardering voor is, wist ik niet."

De bescheiden studente probeerde de wedstrijd in eerste instantie stil te houden. "Dan waait het wel over, dacht ik nog", lacht ze. Maar dat bleek niet zo te zijn. "Nu vind ik het wel leuk, hoor. Ik ben benieuwd wat het me gaat brengen."

Lerarenopleiding

Bovenaan haar bezighedenlijstje staat haar lerarenopleiding aan Avans Hogeschool in Breda. Daarnaast loopt Elfring stage in het Speciaal Basisonderwijs (SBO). Tot dusver een gemiddelde student.

"Naast het volgen van mijn studie geef ik medestudenten bijles. Ik help ze onder andere met hun planning. Ook zit ik bij de academieraad. Ik denk bijvoorbeeld mee over het beleid van de Pabo. Verder zit ik bij de studievereniging waarbij ik activiteiten voor studenten organiseer en ben ik bezig met het opzetten van een EHBO-cursus. Er zijn al veel meer aanmeldingen dan verwacht, dus ik moet even kijken hoe we dat op gaan lossen."

Asielzoekerscentrum

Alsof dit nog niet genoeg is, heeft Elfring zich het afgelopen jaar ingezet voor onderwijs in het asielzoekerscentrum in Gilze en liep ze mee met de 'Nacht van de Vluchteling'. Daarnaast neemt Elfering deel aan een TOPclass, waarbij ze zich kan specialiseren in speciaal onderwijs.