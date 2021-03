Emmaus roeit nog altijd tegen de stroom in: vasthouden aan gemeenschapszin

Riviercrui­se­schip terug in Willemstad, nu de passagiers nog

24 maart WILLEMSTAD - De gemeentelijke jachthaven in Willemstad loopt als een tierelier. Want varen is populair in deze coronacrisis, zegt havenmeester Lilian Westenbrink. ,,Veel mensen hebben een bootje gekocht. Normaal gesproken hebben we in deze tijd van het jaar altijd wel lege boxen, maar nu is er zelfs een wachtlijst.”