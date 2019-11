Emmaus Kerstmarkt in Langeweg: ‘Heerlijk om even tussen die spulletjes te snuffelen’

Door het jaar heen gaat de opbrengst van de kringloopartikelen naar de stichting die daarmee in haar eigen onderhoud voorziet. Bij deze kerstmarkt gaat het geld naar het goede doel. Dit jaar is gekozen voor een zusterstichting in Oekraïne. ,,Daar hebben ze helemáál niks”, zegt Emmaus-coördinator Fred Huneker. ,,Onze filosofie is: als we in ons eigen levensonderhoud kunnen voorzien, is het goed. Wat we meer hebben, kunnen we delen.”

In de kerk ,die normaal gesproken volstaat met meubels, staan nu een vijftiental marktkramen en is er live muziek. De oude biechtruimten doen bij deze gelegenheid dienst als pashokjes. Op de binnenplaats zijn nog eens een tiental kraampjes én zijn de vaste kringloopwinkeltjes met boeken, elektronica en curiosa geopend.

Een beetje paradoxaal is het wel, een kerstmarkt bij Emmaus. Voor de meeste bewoners van de woon-werkgemeenschap hóeft het niet zozeer, die kerst. ,,Bij de kerstgedachte stel ik me verbinding en liefde voor”, zegt John* (50). ,,En dat vind ik hier bij Emmaus elke dag.” John leefde voorheen in Breda. Amfetamineverslaafd en later ook dakloos. In 2017 koopt hij van zijn laatste geld een enkeltje richting Spanje, waar hij per toeval op het pelgrimspad naar Santiago de Compostela terecht komt. Hij loopt 850 kilometer door de Spaanse bergen.

Louteren

,,Om mezelf te louteren”, blikt hij terug. Wanneer hij besluit dat het tijd is terug te keren naar Nederland komt hij terecht in Langeweg. ,,Dat was eind november 2017. Vijf dagen later sta ik hamburgers te bakken op de kerstmarkt. Ik voelde me thuis. Terechtgekomen in een warm bad. Dát was voor mij het kerstgevoel.” Terwijl op de binnenplaats een bezoeker juist vol plezier de zojuist aangeschafte honden-adventskalander (voor de hond dus) showt, is bewoner Marko (58) in de keuken bezig waar ook de oliebollen gebakken worden. ,,Ik had een woonboerderij, werk, noem maar op. Op een gegeven moment ben ik gestopt en heb ik alles verkocht en ben hier gekomen. Met kerst heb ik niks. Mij iets te veel gericht op consumeren.”