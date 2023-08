Elke Moerdijker moet minstens drie bomen vanuit zijn huis kunnen zien

Luchtver­gif­ti­ging door schepen: Zuid-West Nederland wil snel een totaalver­bod

STEENBERGEN/MOERDIJK - Vanaf 1 juli 2024 is varend ontgassen voor een groot deel verboden in Nederland, maar dat gaat Zuidwest Nederland niet ver genoeg. In een brief aan de minister pleiten zeven gemeenten en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voor een verbod op het varend ontgassen van álle giftige stoffen.