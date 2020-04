EL Drive thru-verjaardag voor jarige Marjolijn in Klundert

Bij iedere auto verrast, enthousiast en ontroerd

Het feestelijk opgetuigde tafeltje dat voor haar staat raakt voller en voller met cadeaus. ,,Ik weet echt niet wat er met me gebeurt!", giert ze het uit. Bij iedere auto blijft ze verrast, enthousiast en ontroerd. De auto's zijn dan ook versierd met ballonnen en er klinkt verjaardagsmuziek uit de speakers. De cadeaus worden keurig bij het tafeltje afgegeven zonder elkaar ook maar even aan te raken; een liefdevolle blik en vrolijke gelukwensen volstaan ditmaal. Dat échte feest komt ongetwijfeld later nog we eens.

Man en kinderen zaten in het complot

Van Poppel laat het gebeuren, met een grijns van oor tot oor. Na een minuutje of twintig is de stoet gepasseerd en wat rest is het naar huis brengen van de cadeaus. Haar man en kinderen zaten in het complot. ,,Ze deden toch ook al zó geheimzinnig de hele tijd. En ze werden met het uur zenuwachtiger, maar ik had geen idee dat ze dit voor me in petto hadden", roept ze vrolijk.