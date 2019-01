Eis opname in psychiatrisch ziekenhuis voor mailende stalker uit Fijnaart

De rechter reageerde nog monter: ,,Maar zelf gebruikte u wel de e-mail, hè?’’ Daarop volgende een lang pleidooi over het internet dat in zijn ogen ‘gif’ is. Mobiele telefoons zijn in zijn optiek een ‘plaag waarvan de westerse wereld voorlopig niet af is’ en als hij nog eens de gevangenis in moet, dan mag in zijn cel geen wifi zijn of smart-tv’s.