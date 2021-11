‘Eindelijk’ terrasvergunning, maar nog geen feest bij hotel Trusten: ‘Klein stapje in goede richting’

Havenfront Willemstad ligt op zijn gat: ‘De situatie is uitzicht­loos’

WILLEMSTAD - Het project Havenfront in Willemstad is in een nieuwe impasse beland. Voor de eigenaren van Van Bellen Wind & Snow is de maat vol. Zij gaan voor een alternatief plan: ,,Na dertien jaar ellende moeten we een keer verder.”

20 november