Eindelijk is Willemstads gezin compleet na erkenning stille baby's

Honden openen officieel het hondenlos­loop­ter­rein in Fijnaart

6 februari FIJNAART - Wethouder Jack van Dorst van de gemeente Moerdijk knipte geen lintje door, maar liet de eer van de opening van het hondenlosloopterrein woensdag over aan de honden Tara, Amber en Bally. Zij namen het terrein aan de Westkreekweg in Fijnaart met veel plezier in gebruik. Het weer werkte niet mee tijdens de opening, het was hondenweer.