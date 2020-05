Eindelijk een gedenksteen met de naam van haar oom erop: ‘Een bijzonder verjaardagscadeau’

FIJNAART - Met een liefdevolle blik kijkt Diana de Rooij-Roks naar die ene nieuwe steen bij het monument op de r.k. begraafplaats in Fijnaart, waar de naam van haar oom Rinus Roks (1916-1946) samen met die van vijf andere oorlogsslachtoffers in gebeiteld is.

,,Vandaag ben ik jarig", zegt ze. ,,Van de 62 jaar van mijn leven heb ik me 42 jaar afgevraagd waarom hij niet op een gedenksteen stond. En nu staat hij er wel op. Dit is een mooi verjaarscadeau.”

Het verhaal, in het kort: Rinus wordt op 4 november 1944 geraakt aan zijn been door een granaat tijdens een reddingsactie in de schuilkelder van zijn ouderlijk huis aan de Boerendijk. Op 23 juli 1946 overlijdt hij aan de gevolgen hiervan.

Adrianus en Antonius Bierkens

waren aanwezig in Heusden en speelden daar met Adrianus Couwenberg en Johan van Wijk op een plaats waar mijnen lagen. Daar moet een ontploffing zijn geweest waardoor alle vier jongens zwaar werden gewond. Drie van hen overleden op die dag, 22 juni 1945 en Antonius Bierkens overleed op 16 juli 1945 in een ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. De aanwezige mijnen zijn eerst door Duitse krijgsgevangenen onder dwang opgeruimd, waarna men de lichamen van de jongens konden weg halen.

Dingeman Govers

Hij stond op zaterdagmiddag 4 november 1944 aan de Molenstraat ter hoogte van nr. 123 te kijken naar de optrekkende Engelse soldaten . Vanuit Oudemolen vuurde een rijdend Sturmgeschütz richting de Molenstraat en een granaat trof de houten deuren van het pand. Hij werd hierdoor gewond en naar een ziekenhuis in Breda gebracht. Hij is daar op 21 november 1944 overleden ten gevolge van een bloedvergiftiging.

Johannes Jacobs

Hij heeft zich gemeld voor dienst bij de Militaire Luchtvaart van het KNIL en dient na de Duitse inval in Nederland in Nederlands Indië. Als de Japanners daar op 8 december 1941 binnenvallen, wordt hij ingezet bij de verdediging van onze kolonie. Op 1 januari 1942 wordt hij, als waarnemer, aan boord van een bommenwerper, die een verkenningsvlucht maakte ter hoogte van Penang voor de kust van Brits-Malakka door de Japanners uit de lucht geschoten en komt in zee om het leven.

Franciscus Jansen

Hij was actief in het verzet en wordt uiteindelijk gearresteerd en naar Duitsland gedeporteerd en te werk gesteld in de oorlogsindustrie. Hij wordt ondergebracht in een dwangarbeiderskamp in Affoldern, waar hij op 24 augustus 1943 door verdrinking (tijdens baden in de rivier) om het leven komt. Hij heeft hier op het kerkhof een oorlogsgraf.

Leonardus van Meerendonk

Hij is , zoals zoveel dienstplichtigen na WOII, naar Indië vertrokken om tegen de voorstanders van een vrij Indonesië te vechten. Hierbij is hij bij een zuiveringsactie genaamd “Beatrix “ op 9 januari 1947 bij kamp Mlaten, Sumatra om het leven gekomen. Ook zijn commandant komt tijdens deze actie om het leven.

Marinus Roks