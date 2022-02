‘Eindelijk’ een eigen steiger voor watersportvereniging Willemstad: ‘Echt een mijlpaal’

‘Rolstoel-proof’

Veiligheid

Ander groot voordeel van de steiger is dat die de veiligheid op het water ten goede komt. De kinderen die bij de watersportvereniging zeilles krijgen in een zogeheten optimistje, kunnen voortaan op een andere plek het water in. Dat betekent dat zij niet meer op de plek hoeven te komen waar grote schepen - soms wel 15 of 16 meter lange gevaartes - de haven binnenvaren. Fiere: ,,Dat ging altijd wel, maar echt veilig is anders. Zo is het idee ontstaan om in de hoek bij het maritieme verenigingsgebouw wat te creëren.”