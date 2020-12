Eindelijk, daar komt het water! Haven Zevenbergen vult zich

Even een kijkje nemen in de bijna lege Zevenberg­se haven: ‘Ik hoop dat het mooi blijft en ze er niet weer van alles inflikke­ren’

13 december ZEVENBERGEN - Hij had al een heel eind vol moeten zijn, maar meer dan een centimetershoog laagje valt er dit weekend niet te bespeuren in de nieuwe haven van Zevenbergen. Omdat gevreesd wordt dat de waterinlaat met zoveel geweld gepaard gaat dat de bodem beschadigd raakt, is besloten gefaseerd het water toe te laten. En niet in een keer, zoals eigenlijk vrijdag de bedoeling was.