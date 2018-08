Einde in zicht van visserijoorlog op Hollandsch Diep

Syrische kapper pakt passie weer op in Zevenber­gen

7:44 ZEVENBERGEN - Alles wat hij had in Syrië is kapot. Vier jaar na de vlucht voor de verwoestende oorlog pakt Mohammad Bito zijn passie voor het kappersvak weer op. Van vier succesvolle zaken in Aleppo naar één kapsalon in Zevenbergen. ,,Het is zo mooi om de mensen netjes te maken.''