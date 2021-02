Einde aan zestig jaar Zevenbergse vakantienostalgie

Maar nu de eigenaar van camping Duinrand andere plannen heeft met zijn terrein in Burgh-Haamstede, houdt het ook voor het voormalige gemeentelijke personeelsverenigingshuisje op. ,,Erg jammer", vindt Jack Krielen (70), die het huisje een jaar of twintig geleden kocht van de vereniging.



,,Eind dit jaar moet het weg zijn, er komen luxe vakantiebungalows. Als de gemeenteraad daar het plan tenminste goedkeurt. En dat betekent voor mij: ontmantelen en slopen. Daar kijk ik niet naar uit. Mijn vader heeft het huisje daar geplaatst, hij werkte destijds bij de gemeente.”

Volledig scherm De Zeemeermin in Burgh Haamstede, van voormalige Zevenbergse noodwoning tot vakantiehuis aan zee. © Jack Krielen

Vakantiehuisjes gemeente Zevenbergen waren voormalige noodwoningen

Eeuwig zonde dat het weg moet, zegt Jan Ooijen (69) , die in de jaren tachtig voorzitter van de personeelsvereniging (pv) van de buitendienst was. ,,De vroegere gemeente Zevenbergen had twee pv's (buiten- en binnendienst) en die hadden tezamen drie of vier huisjes, voormalige noodwoningen die tot 1964 in de Prinses Beatrixstraat hebben gestaan. Ze werden verhuurd aan leden van de pv's die er op vakantie konden.”

,,Het waren toen houten barakken eigenlijk, met een kamer, enkele slaapkamers, keukentje en wc. Weinig luxe, niet geïsoleerd. En we deden zelf het onderhoud", herinnert hij zich. ,,Er moest geverfd worden en zo en dan gingen we er met een paar man heen. Dat was altijd beregezellig.”

Volledig scherm Elk jaar worden allerlei onderhoudsklussen gedaan aan het vakantiehuisje. © Jack Krielen

Klinkt nostalgisch... ,,Tja, het heeft iets ouwerwets, al hebben de vakbonden natuurlijk ook nog steeds dergelijke huisjes. Niet te vergelijken met de luxe vakantiehuizen van nu. Er werd toen bijvoorbeeld helemaal niet schoongemaakt. Dat moest iedereen zelf doen en als je pech had en je voorganger was niet zo proper, dan was je wel een paar uurtjes bezig, haha.”

Quote Er werd niet schoonge­maakt, dat moest je zelf doen. En als je pech had en je voorganger was niet zo proper, was je uren aan het poetsen Jan Ooijen, Oud-voorzitter voormalige personeelsvereniging buitendienst voormalige gemeente Zevenbergen

In de jaren zestig en zeventig was het verblijf in De Zeemeermin de hoofdvakantie voor de meeste gebruikers. Voor 150 gulden waren ze een week onderdak, vlakbij zee en met een prachtig natuurgebied in de achtertuin van de camping bovendien.

Aannemer Jack Krielen, sinds 2000 eigenaar van het huisje, verbouwde en moderniseerde het diverse malen en laat met enige trots de gastenboeken van de laatste jaren zien. ,,Dat doet je goed, dat mensen schrijven dat ze het zo naar hun zin hadden. Het is altijd goed bezet geweest. Vooral in de zomer. Ook nu zijn er al reserveringen. Het is ook een ideale plek.”

Wie nog wil: www.vakantiehuisdezeemeermin.nl

Volledig scherm Pagina uit het gastenboek van het Zevenbergse vakantiehuisje De Zeemeermin. © Florence Imandt