Effe Appen Met... Remco Schreuders (PvdA): ‘De focus heeft de laatste jaren op Zevenbergen gelegen’

verkiezingen 2022Hoe maken ze Moerdijk een stukje mooier? Waar komt hun ambitie vandaan om in de politiek te gaan? Wat voor mens schuilt er achter het naambordje? In Even Appen Met komen acht kandidaat-raadsleden aan het woord. Vandaag: Remco Schreuders (PvdA).

De naweeën van carnaval doen zich voelen, het aantal coronabesmettingen is hoog. Hoe is het met de fitheid van de nummer 2 op de kieslijst van de PvdA?

,,Nu, ik ben fit, hoor! Dit jaar carnaval met pijn in het hart overgeslagen. In plaats daarvan een weekje op vakantie geweest met mijn gezin. Corona heeft ons in januari al te pakken gehad.”



Wat er verandert er als u in de gemeenteraad komt?

,,Nieuw elan en meer energie. En dat het in het gemeentehuis meer echt over de inhoud gaat. Ik vind dat dat te weinig gebeurt, ja. In die zin vind ik politiek ook niet zo’n fijn woord. Ik zie het als het nemen van verantwoordelijkheid om een gemeente toekomstgericht te besturen.”

De PvdA heeft het al jaren erg moeilijk in heel het land. Wat moet er volgens u gebeuren om weer de volkspartij van vroeger te worden?

,,Met meer passie besturen. Bezuinigingen op sociale voorzieningen en zorg, in tijden dat dat helemaal nergens voor nodig is? Daar móeten wij als PvdA iets tegen willen doen, ook in Moerdijk. Als oppositiepartij is dat lastig, daarom hebben we meer zetels nodig. Overigens vind ik dat wij ons als PvdA Moerdijk de laatste jaren goed hebben laten zien.”

U komt uit Klundert. Gaat alles inderdaad naar Zevenbergen?

,,Nou, alles is een groot woord. Maar de focus heeft de laatste jaren wel op Zevenbergen gelegen. Ik ben het ermee eens dat we de komende jaren vooral in de andere kernen moeten investeren.”

U bent fervent sportvisser. Wat is er zo leuk aan deze sport?

,,Haha, dat heeft u goed gezien. Voor mij is het leuke de combinatie van buiten zijn, natuur, rust en ontspanning. Je bent er echt even helemaal uit, zelfs als je in het slootje om de hoek een voorntje vangt. Mooi man!”

Wat gaan jullie zeker inbrengen als de PvdA in beeld komt voor een nieuwe coalitie?

,,.Phoe, heb je even? Meer regie van de gemeente in woningbouw, zodat we niet overgeleverd zijn aan projectontwikkelaars maar zelf sturen op wat wij belangrijk vinden. Compensatie voor inwoners van Klundert voor de windmolens op het industrieterrein is er nog zo een. En we willen bijvoorbeeld een integraal ouderenbeleid voor deze vergrijzende gemeente. Zonder de jeugd uit het oog te verliezen, want die willen we juist behouden in onze gemeente.”

Waar mag Moerdijk trots op zijn?

,,Op onze eenheid in verscheidenheid. Zoveel dorpen in één gemeente besturen is niet eenvoudig. En op heel verenigingen in eigenlijk al onze kernen. Ook heel mooi!”