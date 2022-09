Eeuwenoude Roosendaalse Vrouwe Justitia verhuist naar Fijnaart: ‘Heeft geen enkele relatie met de stad’

Winnaar Zomerfoto 2022 ‘Wie is wie’ is de winnaar van Zomerfoto 2022

BERGEN OP ZOOM - Vanessa Heijstraten is winnares van de rubriek Zomerfoto 2022 met haar foto ‘Zeven kleinkinderen, wie is wie?’. Op de winnende foto staan haar drie kinderen met nog vier neefjes en nichtjes. Aan het einde van een mooie zomerdag gaan ze nog even met z’n allen naar het strand van Renesse.

8 september