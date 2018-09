Eeuwenoud icoon Fort Buitensluis wordt hypermodern

Zorgate­lier geopend voor mensen met niet-aangeboren hersenlet­sel: 'Alles kan, niets moet'

9 september KLUNDERT - Het nieuwe zorgatelier 'De Binnentuin' is in de Hilsepoort in Klundert geopend voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het initiatief komt van Ellen Willemse. Volgens haar is er te weinig aandacht voor mensen met NAH. "Er is hier niets voor die mensen."