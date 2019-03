Eerste stap naar woonwijk Klundert

KLUNDERT - De gemeenteraad van Moerdijk heeft donderdagavond unaniem de eerste stap gezet voor de bouw van 75 tot 100 woningen in het gebied Blauwe Hoef in Klundert.

Onlangs uitten verschillende inwoners van Klundert bij de politiek hun zorgen over de uitbreiding en over de mogelijke aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg aan de Stoofdijk. De raad heeft begrip voor deze zorgen, maar de fracties wijzen erop dat het gaat om een startdocument, dus echt een eerste uitwerking. Er is ruim de tijd voor onderzoek en voor gesprekken met belanghebbenden. ,,Het duurt nog wel vijf jaar voor we gaan bouwen. Er is dus genoeg gelegenheid voor overleg”, aldus raadslid Cees Huijssoon (Onafhankelijk Moerdijk) in de raadsvergadering.

Onzettend positief

De bouw van meer woningen is een breedgedragen wens in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders besloot vorig najaar zeventien projecten op te pakken, waaronder dus Blauwe Hoef. ,,We staan voor iets groots", zei PvdA-raadslid Bisar Çiçek. ,,We kunnen niet wachten tot deze woonwijk er is. We zijn ontzettend positief.”

Raadslid Corina Tak (Moerdijk Lokaal) zei er dubbel in te staan. ,,We zijn groot voorstander van bouwen in Klundert. Maar er ligt nu een plan dat vier keer groter is dan het oude plan. Waarom daar? Er zijn toch voldoende inbreidingslocaties?”