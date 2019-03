Eerste sportcafe in Zevenbergen: dit is het

Twee keer per jaar

,,Het plan is om twee keer per jaar, in april en in oktober, een Sportcafé te houden. We starten de avond met een presentatie over een actueel onderwerp. Dit keer vertelt wethouder Eef Schoneveld over het Nationaal Sportakkoord. Marc Steenbergen van Raad & Daad geeft een presentatie over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)", licht Groesen verder toe. Daarna is er tijd voor het netwerken zoals het zo mooi heet. Van Groesen noemt het liever met elkaar in gesprek gaan en blijven.