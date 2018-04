Eerste paspoort thuis bezorgd in gemeente Moerdijk

,,Met deze service willen we onze dienstverlening nog verder uitbreiden", legt wethouder Van Dorst uit. ,,Inwoners hoeven nog maar één keer naar het gemeentehuis te komen voor een nieuw reisdocument. Men heeft nu in elk geval een keuzemogelijkheid. Want naast bijvoorbeeld thuis of op het werk laten bezorgen is het natuurlijk ook nog steeds mogelijk om het paspoort of de ID kaart zelf te komen ophalen op het gemeentehuis."