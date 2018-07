Eerste huizen West-Brabant van het gas af

OG3NE geeft 6 kerstcon­cer­ten in Kurhaus Schevenin­gen

5 juli FIJNAART - OG3NE-zangeressen Amy, Shelley en Amy Vol uit Fijnaart geven op 20, 21, 22, 23, 25 en 26 december kerstconcerten in het Kurhaus in Scheveningen. Dat is donderdagavond bekendgemaakt in RTL Boulevard.