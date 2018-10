Eerste Fijnaartse Cyclocross bevalt goed: 'Zeker voor herhaling vatbaar'

FIJNAART - Ruim tweehonderd fietsers die een parcours van maximaal 1700 meter proberen af te leggen. Dat is de Cyclocross van Fijnaart, dit jaar voor het eerst georganiseerd. "En dit is zeker voor herhaling vatbaar."

Het fluitsignaal gaat af, de dertien- en veertienjarige fietsers schieten weg. Op topsnelheid razen ze naar het bos, waar ze binnen een mum van tijd over de heuveltjes en langs de bomen zigzaggen. Daarna komt het slakkenhuis. Het lijkt op een gegeven moment net een draaikolk van fietsende tieners en zie je niet meer wie welke deelnemer is.

Obstakels

Ontelbaar veel rondjes verder slalommen ze richting het veld van de naastgelegen boer. Daar staan enkele obstakels, zoals een piramide van pallets. In een vloeiende beweging huppen de mountainbikers van de fiets af, sprinten ze de pallets over met het vervoersmiddel onder de arm om naderhand zo snel mogelijk weer verder te fietsen. Uiteindelijk komen ze aan bij de finish en begint het verhaal weer opnieuw, om in 25 minuten zoveel mogelijk rondjes van 1700 meter af te leggen.

Leuk parcours

Phillip van den Kieboom (12) uit Hoogerheide is net klaar met fietsen en staat nu op het plein om een vriend aan te moedigen. "Hoe het ging? Niet zo heel goed, om eerlijk te zijn. We moesten zo lang wachten bij de start, toen ik eindelijk kon beginnen had ik alweer dorst. En er was geen regen en blubber, waar ik toch wel van hou. Ik ben uiteindelijk achtste geworden, maar normaal ben ik veel beter dan dat. Het was wel een leuk parcours. Heb op betere gereden, maar zou volgend jaar wel terug willen komen. Ik zou bijvoorbeeld de balken waar je met je fiets overheen moet wat lager maken, zodat je er op je fiets overheen kan springen en dus niet af hoeft te stappen. Dat vind ik zelf leuker."

Trainen

Het is voor de elfjarige Brent Jongenelen uit Steenbergen de eerste keer dat hij een veldrit fietst. Hij is net klaar, het zweet zit nog op zijn voorhoofd. "Het ging goed! Mooi parcours ook. Vooral de balken en de trap vond ik leuk om te doen. Ik wil meer technisch gaan fietsen, dus dan zijn dit soort wedstrijden een goede manier om te trainen."

Leuke reacties