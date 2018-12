Eerste fase werk in Zevenbergschen Hoek is voorbij: 'Leuke geste, beetje teleurstellend’

De Bartholomeuskerk was gevuld met eten, drinken, een hoop mensen en livemuziek door Cantzoni, OKK en Kim de Looper met Melanie Timmermans en Isa Alders. Zoveel dorpsgenoten bij elkaar maakten het een goed moment om het afronden van de eerste fase van de werkzaamheden te vieren. ,,Het is fijn dat we weer door het dorp konden rijden. Ook ik vond het soms lastig, omdat je voor mijn huis al snel in de file staat", vertelt burgemeester Klijs. ,,De eerste fase is nu volbracht. De asfalttoplaag wordt in maart aangebracht. Als alles af is, is het een mooie verbetering voor het dorp. Ook het digitale toezicht, zonder een heksenjacht te organiseren, zal goed voor het dorp zijn", vindt Klijs. Hij doelt daarmee op het beboeten van sluipverkeer. Wie tijdens de spits Zevenbergschen Hoek alleen inrijdt om er, zonder te stoppen, weer uit te rijden, krijgt een boete. Eerst werd dat gehandhaafd door boa's, nu gaat dat digitaal.

De Hoofdstraat is heringericht naar een 30 kilometer per uur weg, het riool is vervangen en er zijn zo'n dertig bomen teruggeplant. De winkeliers in de straat, waaronder een bakker, slager, cafetaria en bloemist, zijn nu weer volledig bereikbaar met parkeerplaatsen voor de deur.

Blij

Peter Snels, van slagerij Snels aan de Hoofdstraat, is blij dat zijn zaak weer makkelijk te bereiken is. ,,We hebben er veel last van gehad. Het omzetverlies was nogal teleurstellend. Auto's konden niet voor de deur parkeren en passanten konden ons niet vinden. Gelukkig zijn we nu net voor de feestdagen gered", vertelt Snels. ,,We hopen dat de omzet weer aantrekt. De bouwmaatschappij heeft de inwoners van de Hoofdstraat en de Driehoefijzerstraat een waardebon van 5 euro gegeven om uit te geven bij de lokale winkeliers. Dat helpt misschien ook wel", denkt de slager. ,,Eigenlijk was het een veel te grote ingreep voor zo'n klein dorp om in een keer te doen." De geste van de gemeente om voor sfeerverlichting te zorgen, vindt hij mooi. ,,Dat doen ze om te compenseren voor de overlast, dat vind ik leuk. Toch vind ik dit kerstboompje een beetje teleurstellend. De grote boom zou te veel licht geven, maar dan zet je de helft van de lampen uit of dim je hem, toch?"