Eerste deel maquette suikerfabriek na vier jaar af

Hotel Moerdijk wordt grote accommoda­tie voor arbeidsmi­gran­ten

10:11 MOERDIJK - Hotel Port of Moerdijk wordt omgevormd tot grote verblijfsaccommodatie voor arbeidsmigranten die op industrieterrein Moerdijk werken. In eerste instantie vinden er 146 buitenlandse werknemers onderdak, eigenaar Jan Karel Fikke wil dat later uitbreiden naar 546.