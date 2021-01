Eerst het grondwerk, daarna de bedrijven: ‘Eind dit jaar eerste bouw logistiek park’

Er is dus al wel de nodige bedrijvigheid in de oksel van de A17 en de A16. De afgelopen tijd zijn door het havenbedrijf weer grote partijen grond aangevoerd, afkomstig van de voormalige gronden van Shell Moerdijk op het haven- en industrieterrein. Een paar jaar geleden gebeurde dat ook al met de bedoeling om de grond te laten inklinken. ,,Verder doen we momenteel allerlei voorbereidend werk, zoals het graven van een watergang en bodemonderzoek.”

Het LPM vergt dus nog wel veel voorbereiding, onder meer als het gaat om vergunningen. Met interesse heeft het niks van doen. Havendirecteur Ferdinand van den Oever zei onlangs in BN DeStem dat de belangstelling ‘enorm’ is. ,,We zouden het hele park binnen twee jaar kunnen vullen. In 2015 dachten we nog dat we daar tien tot vijftien jaar over zouden doen.”