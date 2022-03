Eerbetoon aan hondstrouwe toneelspelers: ‘Nu is de volgende generatie aan de beurt’

Voorzitter Wil van Fessem van de toneelclub die dit jaar het 135-jarig bestaan viert, zette het tweetal woensdagavond in De Borgh in het zonnetje. Snijders en Van Aken kregen uit haar handen een horloge met het TVVA-logo overhandigd.

Door verschillende omstandigheden, waaronder corona, was ‘Tante Bella’s Beautysalon’ in 2018 het laatste grote optreden van de TVVA'ers. Repeteren was lange tijd niet mogelijk, terwijl de leden stonden te trappelen om zich te storten op hun passie: toneelspelen en de liefhebber een avond gezelligheid bieden.

Geschiedenis

Inmiddels is een stuk gevonden dat in 2023 wordt opgevoerd. ,,Die keuze is gemaakt en Corné Bouwmeester gaat het regisseren”, meldt Van Fessem. In haar toespraak richting de jubilarissen sprak ze kort over wat zij voor TVVA betekenen. ,,Conny speelde vaak rollen waar ze helemaal in kon kruipen en Frans heeft zich ontpopt tot hoeder van de geschiedenis.”

Volledig scherm Frans Snijders krijgt een cadeautje voor zijn decennialange inzet voor De Ambachtslieden: ,,Ik heb al die jaren met veel liefde en plezier gespeeld." © Pix4Profs/Marina Popova

Quote De laatste 2,5 jaar ben ik vooral bezig geweest om de geschiede­nis van de club op papier te zetten Frans Snijders, 60 jaar lid van TVVA

Thuiskomen

Frans Snijders: ,,Door voormalig collega Jacques de Groot ben ik bij de Ambachtslieden gekomen. Voor mij is het altijd een warm bad geweest. Toen ik een poosje niet gespeeld had en daarna samen met Koos Roovers meespeelde in de revue, was dat thuiskomen. Ik heb al die jaren met veel liefde en plezier gespeeld. Nu kan ik niks meer onthouden, dus spelen zit er niet meer in.”

Ook van de jaarlijkse uitstapjes heeft Snijders volop genoten. ,,De laatste 2,5 jaar ben ik vooral bezig geweest om de geschiedenis van de club op papier te zetten. Er moet nog gekeken worden hoe de vormgeving uit gaat zien.”

Quote Ik heb ook wel wat serieuze rollen gehad, maar daarbij ervaarde ik minder plezier Conny van Aken, 50 jaar lid van TVVA

Conny van Aken moet nog wennen aan de drukte die er ‘na corona’ weer is. ,,We waren zo lekker op dreef om ‘Grand Dessert’ te gaan spelen toen corona roet in het eten gooide.”

Volgende generatie

Komische rollen lagen haar het best: ,,Lekker inspelen op het publiek. Ik heb ook wel wat serieuze rollen gehad, maar daarbij ervaarde ik minder plezier. Als het publiek lachte, groeide ik. Nu is de volgende generatie aan de beurt. Aan alles komt een eind.”