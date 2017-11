Een van Nederlands grootste denkers had Zevenbergse moeder

ZEVENBERGEN - Hij heeft standbeeld in Rotterdam, een brug draagt er zijn naam: weinigen weten dat de moeder van Erasmus Zevenbergse was.

Een van Nederlands grootste denkers, Erasmus, had Zevenbergs DNA. Zijn moeder was namelijk dochter van een chirurgijn uit Zevenbergen. Deze Margaretha kreeg van de Goudse priester Gerard Rogerius een 'defectus natalis', wat in het Latijns staat voor 'geboortedefect' ofwel als onwettig.

Bastaardkind

Hij ging aanvankelijk dan ook als bastaardkind Gerrit Gerritszoon door het leven. Daaronder ging de latere wereldberoemde theoloog en pedagoog zo gebukt dat hij zijn naam in 1506 wijzigde in Desiderius wat in het Latijn 'de gewenste' betekent.

Wellicht kon hij dankzij deze cv-correctie in zijn leven tot een gerespecteerd denker uitgroeien. Zijn humanistisch gedachtegoed schoot wortel tussen de late Middeleeuwen en de Renaissance.

Lof der zotheid

Hij verbaasde de wereld in 1509 met Laus Stultitae ofwel Lof der zotheid. In deze bestseller nam hij allerlei menselijke dwaasheden, maatschappelijke en kerkelijke (wan)toestanden op de hak en bekritiseerde daarin zelfs machtige vorsten.

Toch genoot hij veel aanzien in de Latijns-christelijke wereld. In Engeland knoopte hij vriendschapsbanden aan met Thomas More (1478-1535) de auteur van Utopia. Vanwege zijn internationale netwerk kwam hij in contact Keizer Karel V (1500-1558) van wie hij raadsheer werd.

Hij predikte de zuivering van het Latijn en bewerkstelligde een herziening van de christelijke tradities. Hij was voor individuele vrijheid en riep katholieken en protestanten op tot tolerantie. Van 1516 tot 1521 woonde hij in de Zuidelijke Nederlanden, daarna in Basel en Freiburg. Hij stierf in 1535 op 12 juli 1536 te Basel. Zijn gedachtegoed beïnvloedde Hugo de Groot en Willem van Oranje.