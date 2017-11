'Een van de mooiste panden van Fijnaart' museum Van Lien-pand in Fijnaart verkocht

FIJNAART - Twee jaar na de sluiting van Museum Van Lien is het voormalig gemeentehuis aan de Kadedijk in Fijnaart verkocht. De nieuwe eigenaar, Cornelissens Jongenelen Netwerk Notarissen, krijgt begin volgende maand de sleutels. De museumstukken die nu nog in het pand staan worden de week daarvoor naar een opslagpand in Breda gebracht.

"Het is fijn dat het nu klaar is", zegt Leo van Lien, samen met zijn vrouw Geri eigenaar van het museum. Eigenlijk was het gebouw anderhalve maand geleden al verkocht, maar omdat het bestemmingsplan gewijzigd moest worden was er eerst een zes weken lange bezwaarperiode. De nieuwe eigenaar wil er namelijk een notarissenkantoor van maken, omwonenden en betrokkenen konden in die zes weken bezwaar indienen. "Uiteindelijk had niemand bezwaar, waardoor alles door kan gaan."

De vraagprijs was net onder de half miljoen, volgens Van Lien is dat ook bijna wat er is betaald. "Het is natuurlijk maar één keer te koop, zo'n gebouw, en uiteindelijk is het wel een van de mooiste panden van Fijnaart. Er is alleen iets afgegaan voor achterstallig onderhoud."

De museumcollectie heeft al die tijd in het museum gehangen. "Nu hebben we een opslagpand in Breda gekocht, 1 december krijgen we daar de sleutels van. Dan gaan wij, nog altijd met de steun van de vrijwilligers, de spullen verhuizen. Daar hebben we een week de tijd voor, 8 december is namelijk de overdracht voor het museumpand."

Hoewel de opslagruimte niet een museum wordt zoals het in Fijnaart ooit was, is het wel de bedoeling dat de kunst zichtbaar moet worden voor het publiek. "Kunst moet uiteindelijk openbaar kunstbezit worden. Wij lenen dan ook altijd stukken uit, onze volgende missie is dan ook netwerken. We gaan niet meer zelf met spullen sjouwen, maar zijn juist in gesprek met twee musea om onze spullen aan te lenen. Wellicht dat we op een gegeven moment stukken gaan schenken aan musea, maar als we het daar over hebben zijn we al tien jaar verder."

Een expositie met werk van fotograaf Wim van de Hulst in Museum Van Lien in Fijnaart.

Eigenaren Leo en Geri van Lien van het museum.

Eigenaren Leo en Geri van Lien zien zich genoodzaakt een wat andere koers te gaan varen met hun museum in Fijnaart.

Een doorkijk in het ruimtelijk ingerichte museum Van Lien, links in de aanbouw van 1980 is de gelijknamige galerie.

Volledig scherm © Johan Wouters