Een topweekend op de schaats, maar nu is de ijspret over: ‘Mijn hoofd baalt, mijn lijf vindt het prima’

schaatskoortsKLUNDERT/REEUWIJK - Wat een topweekend was dit. Schaatsen, schaatsen en nog eens schaatsen. Een heerlijke tocht op de Reeuwijkse Plassen gemaakt en zondag de ijspret afgesloten op de Tonnekreek en het Verlaat, in onze eigen Klundertse achtertuin.

Eerst moesten er nog wat kilometers gemaakt. Friesland prijkte boven aan mijn schaatsverlanglijstje. Ik heb gewikt en gewogen, de beslissing viel me zwaar. Schaatsen in Friesland is jeugdsentiment, het is voor mij de schaatsprovincie bij uitstek. Maar ik wilde graag kilometers maken op het ijs en niet op asfalt. En dus trokken we zaterdag met een ploegje naar de Reeuwijkse Plassen.

Volledig scherm Mariëtte aan het schaatsen op de Reeuwijkse Plassen. © Meike den Engelse

Quote Het ijs inktwart, een strakblau­we lucht en een heerlijk zonnetje, beter kan een schaats­lief­heb­ber zich niet wensen.

Parkeren was niet makkelijk, maar van de drukte op de kant was op de wijdse plassen niets te merken. Het ijs inktwart, een strakblauwe lucht en een heerlijk zonnetje, beter kan een schaatsliefhebber zich niet wensen. Een tocht van bijna 35 kilometer volgde. Al klunend van de ene naar de andere plas. Op onze knieën de dijk over, bij gebrek aan schaatsbeschermers. Stukken tapijt waren ook niet uitgerold, een officiële tocht was er immers niet.

Glühwein en chocomel voor het goede doel

Halverwege een koek en zopie met heuse carnavalsmuziek. Waar we Keniaanse kinderen hebben gesteund door glühwein en chocomel te drinken en een broodje knakworst te eten. De opbrengst ging naar het goede doel. Op sommige plekken golfde het ijs onder onze schaatsen, maar wat was het een prachtige tocht.

Volledig scherm Schaatsen op de Tonnekreek bij Klundert. © Mariëtte den Engelse

Een dag later herinnerde mijn lijf me eraan dat ik inderdaad geen twintig meer ben. Beetje stram, beetje stijf en een blaar. Maar nog één schaatsdag te gaan, dus hup weer in de benen. 's morgen op de Tonnekreek waar een groep schaatsers zich carnavalesk had uitgedost om ook dat feestje niet te vergeten.

Volledig scherm De laatste schaatsdag is het gezellig druk op het Verlaat. Iedereen bindt nog even de ijzers onder. © Mariëtte den Engelse

Verknocht aan het Verlaat

En zozeer ik ben gehecht aan Friesland, zozeer ben ik ook verknocht aan het Verlaat in Klundert. Als Friese Klundertse kun je die schaatsplek niet overslaan. Twaalf jaar geleden vierden we er oud en nieuw op het ijs. Mooie herinneringen. En die heb ik de afgelopen dagen ook gemaakt. Voor nu is het gebeurd met de schaatspret. Mijn hoofd baalt, mijn lijf vindt het prima. Ik ben moe maar voldaan.