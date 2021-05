Een sirene, dan een harde klap: Astrid komt nooit meer thuis

De tragedie in Zevenbergen raakt mensen en is het gesprek van de dag. Ad (58) doet iets wat veel nabestaanden niet willen of kunnen. Hij belt deze krant, praat openhartig over het drama en geeft zijn overleden vrouw een gezicht, mede in de hoop dat de onbekende scooterrijder zich meldt. Veel mensen spreken hun bewondering en soms ook verbazing uit over het doortastende optreden van de weduwnaar.