Een Nordman haal je in Noordhoek

Ons-West-Bra­bant wint op ervaring in Etten-Leur

14:07 ETTEN-LEUR - Streekomroep Ons West-Brabant zendt de komende vijf jaar uit in de gemeenten Zundert, Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur. De gemeenteraad van Etten-Leur koos als laatste van de vier gemeenten deze week ook voor Ons West-Brabant, al was het minder overtuigend dan in de andere gemeenten.