Een nieuw bestaan voor Syrische vluchteling Milad Neami in Klundert

Milad Neami vluchtte vanwege de oorlog uit Syrië. In Klundert probeert hij een nieuw bestaan op te bouwen. ,,Het enige wat ik heb, is de toekomst."

'Kijk!" Milad Neami (28) wijst naar het hoge gras in zijn achtertuintje. ,,Schandalig! Moet ik knippen. Maar hoe?" Ineens, als een duveltje uit een doosje, klinkt vanachter de schutting een stem op. ,,Moet je mijn heggenschaar lenen, Milad?"

Milad plaatst prompt zijn stoel tegen de schutting, klimt erop waarna de buurman hem een heggenschaar doorgeeft. Hij knipt daarmee alvast een minuut het gras in zijn tuintje. Het intermezzo tijdens onze ontmoeting illustreert de gedrevenheid van de in Al-Hakasah geboren en getogen nieuwe Klundertenaar.

Aan tafel zegt hij: ,,Ik pak alles aan. Maar ik hou wel van netjes. Ik zie hier weleens mensen dingetjes zomaar op straat gooien. Dat hoort toch niet? Lekker weer, hè? Iedereen wordt met dit weer vrolijk, de straten zijn ook drukker, gezelliger. In Al-Hasakah leefden we op straat. Kletsen, koffiedrinken, voetballen en voetbal kijken. Straks is het WK in Rusland. Syrië doet niet mee. Net als Nederland."

Houd je van Oranje?

,,Enorm! Robben, Sneijder, Van Basten, noem maar op. Ik was ook voor Argentinië en Spanje. Maar Oranje sloeg alles. Trouwens, schiet me nu te binnen, ik maakte door het voetbal kennis met Nederland. Tja, wat als Nederland tegen Syrië speelt? Voor wie ik dan ben? Moeilijke vraag, hoor."

Praat je graag over de Syrische burgeroorlog?

,,Pfff. Israël viel vorige week Iraanse doelen in Syrië aan, de VS vuurde onlangs raketten, de Russen zitten er, de Turken, welke land niet? En dan vechten de Syriërs met allerlei verschillende fracties en groepen tegen elkaar. Het is amper te volgen en dat doe ik dan ook niet meer echt. Omdat het met zo verdrietig maakt. Neem mijn stad met bijna 100 duizend inwoners. Iedereen, Koerden, orthodoxen, islamieten, trok jarenlang goed met elkaar op. Oké, de Assad-dictators hadden en hebben de macht maar er was wèl stabiliteit. Mijn vader bezat een garage met vier mensen in dienst. Mijn moeder gaf kooklessen. We hadden nog een restaurant erbij. Ik zat op de universiteit toen het begon. Ver weg. Maar stap voor stap kwam het, het eten werd duurder, de elektriciteit en de waterleiding viel steeds vaker uit, de corruptie groeide. Wij gaven op een dag via een vriend van mijn vader onderdak aan gezochte vluchtelingen. Om niet van verraad beticht te worden, zijn we gevlucht, van het ene op het andere moment."

Hij pakt zijn telefoontje. ,,Kijk, dit zijn foto's van mijn universiteit. Voor en na een bombardement. En hier? Dit appartement is onze woning. Luxe toch? Maar deze foto is van na de raketinslag. De foto is opgestuurd door een vriend. Alles kapot. Gekte!"

Onlangs stak een Syrische asielzoeker in Den Haag lukraak in op anonieme voetgangers.

,,Vreselijk! Ik kan me de angst bij Nederlanders voor vluchtelingen wel voorstellen. Maar niet alle vingers aan je hand zijn gelijk. De Syriërs met wie ik optrek zijn gastvrij, spontaan, houden van muziek, dansen, feesten en we zijn werkers. Wie niet werkt, krijgt niet te eten, logisch toch?

Ik ben enorm dankbaar dat ik hier zo goed ben opgevangen, een woning heb en zelfs door niks te doen een uitkering heb. Maar ik wil mijn eigen geld verdienen. Thuis zitten maakt mij en andere jonge mensen lui, het stompt je af. Ik doe nu in het verlengde van mijn studie een opleiding voor mechanisch operator en ik zoek een betaalde stageplaats.

Als dat niet direct lukt, pak ik iets anders aan. Maar elke vacature vraagt om diploma's en om ervaring. Ik heb geen van beiden, bovendien heb ik een buitenlandse naam. En hallo, ik kom uit Syrië. Een nadeel, snap je?

Wil je een koekje?

,,Lekker hè! Syrisch recept. Maar pas op! Dadelijk ontploft hij. Grapje natuurlijk. Je begrijpt wat ik bedoel. Over een maand krijg ik een verblijfsvergunning. Ondanks mijn staatsexamen Nederlands kan mijn Nederlands beter. Samen met het Instituut Voorwaarts doe ik van alles om aan werk te komen. Ik droom van een baan met collega's met wie ik Nederlands kan spreken."

Nederlanders vluchtten tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland. Vandaar zetten ze alles op alles om terug te keren en Nederland te bevrijden van de Duitsers.

Bestaat er zo'n verlangen bij gevluchte Syriërs?