Een mooie naam voor een fraaie locatie in Klundert

Drie hennepkwe­ke­rij­en opgerold in Roosendaal, Klundert en Zevenberg­schen Hoek

15:59 ROOSENDAAL/KLUNDERT/ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op drie plaatsen in West-Brabant zijn dinsdag hennepkwekerijen ontmanteld. De kwekerijen bevonden zich in Roosendaal, Klundert en Zevenbergschen Hoek. In geen van de woningen was tijdens de inval iemand aanwezig, derhalve kon niemand worden aangehouden.