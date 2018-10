Een mooie fietstocht tussen Hollandsch Diep, Mark en Dintel

ZuiderwaterlinierouteDe Zuiderwaterlinie voert van Bergen op Zoom in het westen van Brabant naar Grave in het oosten van de provincie. In deze serie gaan we te voet en per fiets langs de Brabantse vestingplaatsen. Vandaag deel 5 : een fietstocht door de gemeente Moerdijk, bestaande uit tal van dorpen en gehuchten waarlangs het heerlijk fietsen is. Deze route bewijst dat er heel wat te verdedigen was in West-Brabant.

Route We volgen voor deze fietstocht de ANWB-route Stelling van Willemstad in deze volgorde: 14-13-12-11-27-26-24-29-23-30-41-34-36-14. Je kunt starten op elk knooppunt uit deze reeks. De lengte van deze tocht is zo'n 46 km. Vanaf knooppunt 14 is het mogelijk via de knooppunten 7-37-38-40-57-56-55-72-22 naar de volgende routes te fietsen: Geertruidenberg en Breda. We starten in de polder bij Zevenbergen, bij knooppunt 14. De ANWB adviseert om bij de rotonde aan het einde van de Lantaarndijk aan de noordkant van Willemstad te beginnen, maar wij zijn eigenwijs en starten op de kruising Klundertseweg-Merenswegje-Pelikaan, nabij Zevenbergen. Vanuit die plek fietsen we direct de polder in, waar we het riviertje de Mark volgen.

Volledig scherm Een rijksmonument aan de Molendijk in Standdaarbuiten. © Rijan van Leest De Markdijk loopt over in de Molendijk en brengt ons naar Standdaarbuiten. Aan de dijk staan een aantal prachtige boerderijen, zoals de woning met koetshuis uit omstreeks 1880 op nummer 7. In het dorp staan we even stil bij molen Persephone, die in 1786 werd gebouwd en tot 1921 maalde. In de Tweede Wereldoorlog kwam de molen zwaar onder vuur te liggen en bleven slechts de onderste drie verdiepingen over. Inmiddels wordt de molen door gierzwaluwen gebruikt als broedverblijf en door de dorpelingen als alternatief cultureel centrum.

Quote We komen op het hele stuk geen tegenlig­ger tegen en de wegen zijn geasfal­teerd. Kortom, dit is genieten op de fiets Rijan van Leest We laten het dorp achter ons en duiken weer de polders in. Zo zien we ze wel vaker, maar we willen hier toch de Oude Appelaarsedijk bij Fijnaart niet onvermeld laten. De dijk doet haar naam eer aan, want het biedt aan het begin zicht op een enorme boomgaard. Daar bevindt zich ook het buurtschap Barlaque, dat zijn naam te danken heeft aan Fort Barlake dat al voor 1604 werd aangelegd en in 1754 werd gesloopt.

Volledig scherm De fabriek van de Suikerunie te Stampersgat /Dinteloord. © Rijan van Leest Volledig scherm Foto van Fort Sabina. © Rijan van Leest We blijven aan de noordzijde van de Dintel en laten daardoor Stampersgat letterlijk links liggen. Wel hebben we vanaf we deze zijde goed zicht op de suikerfabriek. Toch genieten we meer van de omgeving wanneer de fabriek weer uit het zicht is verdwenen. De Kwartiersedijk en Slobbegorsedijk bieden een prachtig uitzicht over de polders. We komen op het hele stuk geen tegenligger tegen en de wegen zijn geasfalteerd. Kortom, dit is genieten op de fiets.

Via Heijningen en Helwijk bereiken we het eerste fort op de route: De Hel. Net als bij de wandeling van vorige week pikken we tijdens deze fietstocht ook Fort Sabina nog even mee. Langs de Volkeraksluizen fietsen we naar Willemstad. We blijven niet te lang in de vesting, want we hebben nog een lange tocht over de Buitendijk voor de boeg.

Af en toe vangen we een glimp op van het Hollandsch Diep. Rechts passeren we het volgende fort op de route: Fort Bovensluis. Dit fort vormt samen met de forten Sabina en De Hel, de forten Frederik (Ooltgensplaat) en Buitensluis (Numansdorp) en de vestingen Willemstad en Klundert de Stelling van Willemstad, een verdedigingslinie die als doel had Holland te beschermen tegen een aanval uit het zuiden en vanaf zee. Vanaf de dijk kun je nog een kleine glimp opvangen van het fort, waar sinds 1965 een camping omheen is gecreëerd.

Volledig scherm De Tonnekreek met op de achtergrond het Hollandsch Diep. © Rijan van Leest

Quote Klundert toont ons tijdens deze fietstocht al, dat we er met recht volgende week een wandeling gaan maken Rijan van Leest Verderop ligt de Tonnekreek, een inham van het Hollandsch Diep en de naam van het nabijgelegen gehucht. In de zestiende eeuw stond deze kreek in open verbinding met het Hollandsch Diep en werd het bebakend met tonnen. Via de Noordschans fietsen we naar Klundert. Noordschans heeft zijn naam te danken aan het gelijknamige fort dat ook bekend stond als Fort Hollandia. In 1639 werd het fort al vermeld, maar bij een overstroming in 1682 werd het vernield en niet meer hersteld.