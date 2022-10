Een minuut applaus bij PSV-Arsenal voor supporter Mark die omkwam bij ongeval A16: ‘Hij was voor 100 procent een van de onzen’

BLADEL - De 25-jarige man die dinsdagochtend om het leven kwam bij een verkeersongeval bij Moerdijk, is Bladelnaar Mark Mariën. Hij was een fervent PSV-aanhanger en was een bekend gezicht bij Volleybalclub Bladel.

Supportersvereniging Lighttown Madness wil Mariën donderdagavond tijdens de wedstrijd PSV-Arsenal eren met een applaus. Volleybalclub Bladel, waar hij coach was, houdt woensdagavond een herdenkingsbijeenkomst.

De Bladelnaar was bijna klaar met zijn studie sportmarketing bij Fontys. In zijn vrije tijd werkte hij als vleestransporteur voor Hems in Oss. Dinsdag botste hij bij een ongeval op de snelweg A16 in een bestelwagen achterop een tankwagen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Voor veel PSV-supporters is hij een goede bekende. Een woordvoerder van supportersvereniging Lighttown Madness karakteriseerde hem woensdag als een ‘graag geziene supporter op de tribune’. Op Facebook werd de PSV-aanhang opgeroepen om donderdagavond tijdens PSV-Arsenal in de 25ste minuut een minuut lang te klappen, daarmee herinnerend aan de leeftijd van de overledene.

‘Ons bereikte het trieste bericht dat een van onze jongens na een ongeval is overleden', staat op de site. ‘Op dit moment overheerst bij ons verdriet en verslagenheid, maar desondanks hopen we donderdag rond de thuiswedstrijd tegen Arsenal hierbij stil te kunnen staan met een mooi eerbetoon.’

Quote Hij was een gezellige en fijne jongen. Op de achter­grond was hij altijd even behulpzaam Ben van Roosmalen , Bestuurslid Volleybalclub Bladel

Een woordvoerder zegt: ,,Onze slogan is Eendracht maakt Macht. We willen laten zien dat hij voor honderd procent een van de onzen is geweest. Hij was een jongen van de tribune, hij was er een van de groep. Daar zijn we trots op. We hopen dat alle supporters hieraan meedoen.”

Hij heeft heel veel voor ons gedaan

Ook bij Volleybalclub Bladel is de verslagenheid groot, geeft bestuurslid Ben van Roosmalen aan. ,,Onze club-app staat sinds gisteren roodgloeiend. Mark was al vanaf zijn achtste bij de club. Hij trainde de dames-2 en dames-3. Zelf speelde hij bij de heren-2. Hij zat in de technische commissie en was erg betrokken bij het jaarlijkse beachvolleybal op de Markt in Bladel. Hij heeft heel veel voor ons gedaan.”

Van Roosmalen noemt het een groot gemis dat de Bladelnaar de club ontvallen is. ,,Niet alleen als speler, maar ook als lid van de club. We hebben zo'n tweehonderd leden. De sfeer is goed. Hij was een gezellige en fijne jongen. Op de achtergrond was hij altijd even behulpzaam.” De volleybalclub houdt woensdagavond vanaf zeven uur een herdenkingsbijeenkomst in de sportkantine van het Pius X-College.