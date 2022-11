Een kijkje ónder de Haringvlietbrug: ‘Alsof we hier een Zwitsers horloge aan het maken zijn’

Tbs voor stalker uit Sint Willebrord die zijn ex maar bleef stalken, zelfs na twee jaar cel

BREDA – De 49-jarige Bennie van B. uit Sint Willebrord zat de afgelopen jaren al twee jaar in de cel vanwege de stalking van zijn ex. Hij bleef echter maar doorgaan en nu krijgt hij daarom tbs, bepaalde de rechtbank in Breda dinsdag.

9 november