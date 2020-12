Een invalidentoilet in Molenstraat Zevenbergen komt er niet

POLLZEVENBERGEN Er komt geen openbaar toilet voor minder validen in het nog te bouwen pand in de hoek van de Molenstraat in hartje Zevenbergen.

Er is in het plan geen rekening mee gehouden, verklaart projectontwikkelaar Arie de Vos van Synchroon. ,,Wij hebben ons plan reeds geruime tijd geleden ontwikkeld en vergund gekregen, en daar is geen openbare voorziening in opgenomen.”

Poll Is gemeente Moerdijk toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking? Ja

Nee

Poll Is gemeente Moerdijk toegankelijk genoeg voor mensen met een beperking? Ja

Nee (81%)

Weet niet (6%)

Dat is tegen het zere been van de lokale PvdA. Deze Moerdijkse partij maakt zich hard voor inclusiviteit: het recht van alle mensen om mee te doen in de maatschappij en vindt het een gemiste kans.

Quote Het zou toch mooi zijn als minder validen niet louter afhanke­lijk zijn van horeca wat een sanitaire stop betreft Mieke Pistorius, Fractievoorzitter PvdA Moerdijk

,,,Er is steeds meer oog voor mensen met een beperking”, geeft fractievoorzitter Mieke Pistorius aan. ,,Daarom hebben wij begin dit jaar wethouder Eef Schoneveld gevraagd om in zijn overleg met Synchroon op 1 april van dit jaar deze mogelijkheid te bespreken. Het pand bevindt zich midden in het centrum. Het zou toch mooi zijn als minder validen niet louter afhankelijk zijn van horeca wat een sanitaire stop betreft. Maar wat uit dat overleg is gekomen, is ons niet bekend.”

Volledig scherm Op 15 juli ging de 'eerste paal' de grond in van de winkels en appartementen aan de Markt/Molenstraat, in bijzijn van wethouder Désirée Brummans en andere genodigden. Kwartaal 4 van 2021 moet de boel klaar zijn. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Het bewuste pand is momenteel in aanbouw. Er komen appartementen, winkels en een parkeergarage in. ,,Het is ook geen openbaar gebouw", voert directeur De Vos aan ter verdediging. Want dan rust er ook geen verplichting op.

Kost niet veel extra

,,Maar het is wél publiek toegankelijk", werpt Pistorius tegen. Ze zegt te beseffen dat een dergelijke voorziening extra geld kost - niet alleen om aan te leggen maar ook om te onderhouden.

,,Maar daar zou wat ons betreft over te praten zijn geweest. En als je er in het ontwerp rekening mee houdt, dan kost het ook niet veel extra. Nu zou het de perfecte gelegenheid zijn.”

Opheldering

Een woordvoerder van de gemeente geeft desgevraagd opheldering: ,,In het geval van project Molenstraat bleek het vergunningentraject in april al dusdanig gevorderd dat aanpassing van het ontwerp niet tot de mogelijkheden behoorde.”

Ook in de horeca

Dat betekent niet dat toiletzoekers in deze omgeving nergens terechtkunnen, vervolgt de woordvoerder. ,,Het Molenstraat-pand ligt in de nabijheid van diverse horeca en deze horeca gaat welwillend om met verzoeken om van de toiletten gebruik te maken. Verder zijn er publiektoegankelijke toiletten in de nabijgelegen openbare bibliotheek en bij Woonzorgcentrum De Zeven Schakels.”

Stenen Poppen

Pistorius is wél tevreden over het project van het opknappen van de Stenen Poppen in Klundert. ,, Eerst had de architect traptredes getekend. Ja, daar kun je natuurlijk nooit met een rolstoel passeren. Nu komt er iets voor in de plaats dat schuin naar beneden loopt.”