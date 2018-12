Een hufterproof speeltoestel bij Markland College Zevenbergen

Trots

Onder hen Indy Straasheijm (11) van basisschool de Klaverhoek in Moerdijk, Elise van Schoonhoven (11) van 't Kofschip in Etten-Leur, Kevin Verstrepen (11) van de Toverlaars in Etten-Leur en Stijn Hurkmans (11) van de Mariaschool in Langeweg. Vol trots toonden ze hun bouwwerk. Ze presenteerden een speeltoestel dat bestaat uit een klimrek waarin kinderen omhoog naar een grote buis kunnen klimmen. "Op die buis liggen zonnepanelen", zegt Elise. "Die zorgen ervoor dat tablets die in de buis liggen van stroom worden voorzien". Via de tablets in de buis worden vragen gesteld. Bij een goed antwoord, kan degene in de buis weer een stukje verder kruipen en er aan de andere kant uitklimmen. "Als je uit de buis komt, land je op foam", zegt Indy. "Vanaf daar slinger je over boomstammen en lianen verder door het parcours." Of het nog niet innovatief genoeg is, hebben de leerlingen in het speeltoestel ook nog eens een stopwatch gebouwd, die bijhoudt hoe snel je door het speeltoestel heen bent.