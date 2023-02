Een groots alaaf van de Mini Helden

Rik (17) had geen mondkapje op in de trein, wel schuldig geen boete: ‘Een kleine zaak, als fietsen zonder licht’

BREDA/HOEVEN - Ja, Rik Martens is schuldig: hij droeg eind 2021 geen mondkapje in de trein. Maar een boete? Die krijgt de nu 17-jarige Hoevenaar niet. ,,Er is geen sprake van kwaadwilligheid.”