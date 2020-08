‘Een eer om het werk van Cees voort te zetten’

necrologie Voor Cees Huijssoon (1939 - 2020) waren twee dingen belangrijk: de gemeente­raad en voetbal

17 augustus ZEVENBERGEN - ,,Cees was iemand die echt tussen de mensen stond. Hij had letterlijk met iedereen contact. En hij was altijd benaderbaar, ook voor de kleine dingen”, vertelt wethouder Jack van Dorst, partijgenoot van Cees Huijssoon. Huijssoon overleed dit weekend op 81-jarige leeftijd in zijn woonplaats Zevenbergen.