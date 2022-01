Eef Schoneveld is bijna pensionado: ‘Wat helpt, is dat ik altijd eerlijk ben’

Met het opruimen van zijn kantoor in het gemeentehuis is hij voorzichtig begonnen en ook over zijn afscheid heeft Eef Schoneveld al wat nagedacht. Of het van een receptie komt, weet hij nog niet, als dat al kan door corona. ,,Ik heb 42 jaar bij de Belastingdienst gewerkt. Toen ik daar vertrok, zei ik tegen de directeur dat een receptie me niks leek. Als de rij lang is, is dat niet leuk omdat je geen tijd hebt om met de mensen te praten. En als de rij kort is, is het pijnlijk”, lacht hij.