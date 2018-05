Ed Nijpels in Fijnaart: 'Nare mededeling: er komen meer windmolens'

FIJNAART - ,,Ik heb een nare mededeling: er komen nog meer windmolens bij." Dat zei voorzitter Ed Nijpels van het landelijk Klimaatberaad woensdagavond tijdens het druk bezochte symposium 'Duurzame energie als streekproduct' in De Parel in Fijnaart.

Zijn bericht komt op het moment dat de Moerdijkse gemeenteraad in het nieuwe coalitieakkoord heeft vastgelegd dat er in Moerdijk geen plaats meer is voor nog meer turbines.

Nederland zit midden in de omslag naar duurzame energie. Nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer, overal komen windmolens en velden zonnecellen. Ingewijden spreken van de energietransitie.

Windpark A16

Volgens Ed Nijpels worden de eerste doelstellingen van het Energieakkoord gehaald: in 2020 is het aandeel duurzame energie gestegen met 14 procent en in 2023 met 16 procent. ,,De provincies moeten 6.000 MW leveren. Nog een paar honderd en dan zijn we er", zei Nijpels. Ter vergelijking: de 28 turbines die langs de A16 worden gezet, leveren samen 100 MW.

Of de extra molens van Nijpels in Moerdijk worden geplaatst is maar zeer de vraag. Volgens de nieuwbakken wethouder Désirée Brummans zet de gemeente Moerdijk de komende jaren in op bijvoorbeeld het verduurzamen de gemeentelijke voertuigen en gebouwen.

Afvoer

Daarnaast krijgt Moerdijk enkele dorpsmolens. Dat zijn windmolens waarvan de opbrengst ten goede komt aan duurzame energie in de lokale gemeenschap. Daarnaast komt er een visie op zonne-energie. Ook heeft Moerdijk plannen voor een betere opvang en afvoer voor steeds meer hemelwater.

Uit het coalitieakkoord 2018-2020: 'Zoals uit bovenstaande blijkt zijn we voor duurzame energie, maar we zijn van mening dat er geen plaats meer is voor meer windmolens bij onze kernen en het buitengebied, die zijn er al genoeg in Moerdijk en omstreken. Mocht er toch een vraag komen vanuit de andere overheden dan gaan we ons hier als gemeente samen met de inwoners tegen verzetten.'

Sportparken

Goof Rijndorp, een van de oprichters van Energiek Moerdijk, wees op de mogelijkheden bij sportclubs. Hij is eigenaar van Bras Fijnaart Groenvoorziening en beheert de gemeentelijke sportparken.