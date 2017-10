Echtgenoot vecht 12 jaar cel voor wurgen Wendy aan

95 uur werkstraf voor wietkweker die met wildcamera werd betrapt bij Heijningen

24 oktober BREDA - De 18-jarige N.O. uit Heijningen had het prima voor elkaar met zijn wietkwekerij. Gewoon buiten in het natuurgebied Slikken bij de Sabina-Henricapolder. Alleen had hij buiten de boswachter gerekend die op 24 mei de hennepkwekerij vond en er een wildcamera plaatste. O. moet nu voor straf 95 uur werken, zo besloot de politierechter in Breda dinsdag.