Echte liefde vind je... op Tinder, in de supermarkt en op het werk

Hulpdien­sten rukken massaal uit voor verzonnen ongeluk in Moerdijk, valse melder aangehou­den

8:12 MOERDIJK - De politie heeft vrijdag een persoon aangehouden die eerder in de nacht een valse melding deed over een auto die te water zou zijn geraakt in Moerdijk. Hulpdiensten rukten volgens een wijkagent massaal uit voor het verzonnen ongeval.