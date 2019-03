Duurzaamste natuurgebied ter wereld ligt om de hoek: ‘Wie had dat verwacht?’

Boswachter Ted Sluijter van Natuurmomenten krijgt bijna tranen in zijn ogen, als hij hoort dat ‘zijn’ gebied door een internationale jury is uitgeroepen tot meest duurzame natuurgebied ter wereld. Hij wist dat deze regio genomineerd was, maar had een eerste prijs echt niet verwacht. ,,Maar wie had verwacht dat Ajax met 4-1 zou winnen van Real Madrid’’, zegt hij daar lachend achteraan.