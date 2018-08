Dutch Springsteen Band uit Fijnaart na zeven jaar weer terug

De liedjes van Bruce Springsteen begeleiden op de Parade in Willemstad dan de deelnemers van de Roparun. Het optreden in de tent begint om 16.00 uur.

Eenmalig

Op Koninginnedag 2011 beleefde de tributeband van Bruce Springsteen zijn debuut tijdens het Graanbeurs Oranjefeest in Fijnaart. Een volle tent zong uit volle borst mee met klassiekers als ‘Born in the USA’, ‘The River’ en ‘Dancing in the Dark’.