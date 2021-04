Durf jij een windmolen of woontoren te beklimmen? Er is volop werk door groei in hoogbouw

Vanuit een passie voor klimmen, richtte Rodney Sebregts in 2005 zijn bedrijf R3B Safety en Rescue op. Inmiddels staat de teller op twaalf medewerkers en is het bedrijf vorig jaar overgenomen door het internationale Eurosafe Group.



In de 19 meter hoge hal in de oude suikerfabriek in Zevenbergen is een trainingscentrum gecreëerd met onder andere telecommasten, kranen en opslagtanks. Hier trainen de medewerkers van het bedrijf zelf en geven ze trainingen aan anderen. Stel, je bent glazenwasser en werkt samen met een collega vanuit een gevelbak op tientallen meters hoogte. Je collega verliest zijn evenwicht en bungelt onderaan de bak. De instructeurs van R3B leren hoe je een collega kunt redden bij calamiteiten.