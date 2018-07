Duiven sterven 'vreselijke dood' in Moerdijk: politie waarschuwt

video Geen koffie op het kleinste station van West-Bra­bant: Lage Zwaluwe

19 juli LAGE ZWALUWE - "Ik woon hier maar één kilometer vandaan en kom er maar twee keer per jaar." De 31-jarige Cynthia van Gennep is niet de enige die station Lage Zwaluwe links laat liggen. Het treinstation is met 818 in- en uitstappende passagiers per dag het kleinste van West-Brabant.