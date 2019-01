Duikers zoeken naar inzittenden uit auto in kanaal Willemstad, maar die zijn ervandoor gegaan

Steeds minder kerstboom­ver­bran­din­gen: hoelang brandt het vuur nog?

10:30 WEST-BRABANT - Komende dagen gaan in de regio weer honderden kerstbomen in de hens. Een oude en warme traditie. Toch komt er ook steeds meer kritiek op. Want is die rooklucht wel goed voor het milieu en de omstanders?