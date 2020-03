Duiker naar Roode Vaart gaat bijna de bocht om in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - De bocht is ietsje krapper geworden als je vanaf de Kerkhofweg in Zevenbergen komt, en richting de Sint Jorisstraat rijdt met je auto. Sinds vorige week moet het autoverkeer daar via een alternatief stukje asfalt.

Het kruispunt Haveneind-Sint Jorisstraat wordt namelijk bezet door de werkzaamheden aan de 235 meter lange duiker, die de haven in Zevenbergen gaat verbinden met de Roode Vaart. De enorme betonnen delen waaruit de duiker bestaat, vinden gestaag hun weg vanuit het centrum en steken nu het kruispunt over.

Twee verkeersregelaars zorgen voor een goede gang van zaken op dat kruispunt. Een van de twee, hij wil niet met zijn naam in de krant, vertelt dat het wat hem betreft allemaal vlotjes verloopt. ,,Ik regel het verkeer al vanaf het begin van de werkzaamheden rondom de haven”, zegt hij. ,,Op de Markt moesten we wel eens ingrijpen, maar hier corrigeren we af en toe alleen fietsers. Met het autoverkeer gaat het goed. Ik heb dus niets te mopperen.”

Leerzame stageplek

Wie wel een klein beetje moppert is de heer Boudewijn uit de Langenoordstraat. Elke dag neemt hij een kijkje bij de werkzaamheden. ,,We hebben sinds kort in huis wat overlast nu ze bezig zijn met die duiker en dat is natuurlijk vervelend. Maar ik moet wel eerlijk zijn, dit is pas de eerste keer dat wij er echt last van hebben.”

Naast hem kijkt Sanne van der Heijden, ze draagt een oranje werkvest, toe of het allemaal goed gaat in de bouwput. Ze is stagiaire bij de afdeling uitvoering. ,,Dit is de laatste stageopdracht voor mijn opleiding MBO Infra. Toen ik er aan begon, wist ik eigenlijk niet hoe groot dit project zou zijn, maar ik snap nu wel dat bewoners en ondernemers het soms heftig vinden wat hier gebeurt. Ik word dan ook vaak aangesproken. Komt natuurlijk door mijn oranje hesje”, zegt ze lachend. ,,Voor mij is het een mooie stageplek, want er gebeurt op een relatief klein werkvlak ontzettend veel tegelijk. Daar leer ik veel van.”